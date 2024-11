„Arcane” wróciło i jest boskie. 2. sezon serialu – recenzja

Zaczyna się od obrazu katastrofy, bo atak Jinx wymierzony w najważniejszych mieszkańców „górnego miasta” trafił w środek tarczy. Z budynków zostały gruzy, zginęli ważni przedstawiciele rady, ale największą ofiarą tych wydarzeń okazuje się wątły pokój między „górą” a „dołem”, między Piltover i Zaun. „Arcane” było fabularnie rozłożyste, pokazując politykę i tarcia między frakcjami.



W 2. sezonie to one wychodzą na pierwszy plan i to one są motorem napędowym fabuły. Do „Arcane” polityka jednak pasuje umiarkowanie, bo to produkcja, która powinna przede wszystkim ogniskować się w pobliżu herosów, którzy nadają bieg wydarzeniom. W nowym sezonie pałacowe gry i frakcyjne przeciąganie liny jest jednak niezbędne, bo pomaga podbić stawkę, która zrobiła się piekielnie wysoka.



Klasowe napięcie między radą słonecznego miasta i jednoczącymi się gangsterami żyjącymi pod ziemią jeszcze zaognia ten polityczny konflikt. Można czasem odnieść wrażenie, że twórców trochę bardziej zajmuje przygotowanie się do wielkiej wojny, niż same postacie. Zwłaszcza że pierwsze 3 epizody relacje Caitlyn i Vi, a także Victora i Jayce’a utrzymują w zawieszeniu.



Rewolucyjna jest osobista przemiana Caitlyn, która staje się nie tylko pełnoprawną bohaterką serialu, ale wreszcie, tak jak reszta herosów, ma w sobie pęknięcie, które nadaje jej charakteru. Jej droga nie jest może tak spektakularna i oryginalna, jak jej niedoszłej dziewczyny czy dwóch naukowców, ale to właśnie ona w tym sezonie błyszczy najjaśniej.