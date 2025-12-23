Avengers: Doomsday z pierwszym zwiastunem. Tak, on wraca

Ładowanie...

Fani superbohaterskich produkcji z pewnością przebierali już nogami, nie mogąc doczekać się zwiastuna nowych "Avengersów". Ten jak na złość nie chciał jednak nadejść. Teraz, po niemal dekadzie od premiery ostatniego filmu Marvela z nazwą grupy w tytule, superbohaterowie wracają.

REKLAMA

Avengers: Doomsday - jest zwiastun i data premiery

Film "Avengers: Doomsday" zadebiutuje 18 grudnia 2026 r., co oznacza, że już mniej niż rok dzieli nas od premiery chyba najbardziej wyczekiwanego filmu Marvela od lat.

Bohaterem pierwszej zapowiedzi jest Steve Rogers, w którego wcieli się Chrisa Evansa. Oznacza to powrót oryginalnego Kapitana Ameryki, jednak jego obecność w fabule wciąż pozostaje wielką tajemnicą. Wiadomo, że superbohater jest już ojcem dziecka. Matką malucha jest najprawdopodobniej Peggy Carter (Haley Atwell).

Joe i Anthony Russo wyreżyserują czwarty film o Avengersach, który będzie skupiał się na Doktorze Doomie i jego konfrontacji z Avengersamim, X-Menami oraz Fantastyczną Czwórką. Doom, w którego wcieli się Robert Downey Jr., będzie dążył do przejęcia kontroli nad multiwersum, składając fragmenty zniszczonych wszechświatów w jedną całość.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 23.12.2025 15:56

Ładowanie...