Bank Pekao sprawdził, jak to jest z aktywnością fizyczną u dzieci

Wspólne wyjście rodziców z dziećmi, wycieczka rowerowa to wspaniały czas do nawiązywania więzi, pogłębiania relacji, redukcji nadmiernego stresu, dobrej zabawy czy wreszcie do budowania pozytywnych skojarzeń z aktywnością fizyczną. Systematyczność jest najlepszym budulcem do kształtowania nawyków. Benefity aktywnego dziecka, to nie tylko wyższy poziom zdrowia, także tego psychicznego; lepsze wyniki w nauce, lepsze więzi z rodzicami czy rówieśnikami, ale również rozwój kompetencji miękkich, takich jak współpraca, komunikacja. Warto pamiętać, że kompetencje miękkie dziś określane są mianem kompetencji przyszłości

– mówi dr Marcin Kochanowski.