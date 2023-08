Zagraniczny świat podcasterów i youtuberów zdążył już ją dobrze poznać. Jej nazwisko coraz śmielej przebija się też w naszym kraju. To 25-letnia Bobbi Althoff , która z powodzeniem realizuje się na TikToku, nagrywając podcast "The Really Good Podcast". Zaprasza do niego znane gwiazdy, m.in. rapera Drake'a oraz Lil Yachty, zadając im niewygodne pytania, drążąc kwestie życia prywatnego celebrytów, czy ich stan konta.