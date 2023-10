Wybrano boomerskie słowo roku 2023. Mówili tak nasi wujkowie i dziadkowie

Zwycięzcą konkursu (14,4 proc głosów) został zwrot "proszę ja ciebie". Zwrot rzeczywiście bardzo często wykorzystywany i mówiący o tym, że osoba używająca na pewno nie należy do młodzieży, a nawet jeśli, to wykorzystuje ten zwrot najpewniej prześmiewczo - czytamy w opisie organizatorów.



Jak czytamy na stronie obcyjezykpolski.pl, to sformułowanie samo w sobie nie jest poprawne. "Proszę ja ciebie" to zwrot w mowie potocznej, używany na przykład podczas opowiadania komuś historii. Drugie miejsce w kategorii najbardziej boomerskiego słowa z 10,9 proc. głosów zajęła dobrze znana "facetka", a 3 miejsce z 9,3 proc. głosów zamyka zwrot "za moich czasów". Wyróżnienie dodatkowe otrzymało słowo "klawo" z 7,4 proc. głosów.