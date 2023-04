Brad Pitt zmierzy się w wyścigu Formuły 1. Aktor zagra główną rolę w nowym filmie twórców "Top Gun: Maverick"

Pierwsze sceny portretujące rajd, mają być nakręcone podczas British Grand Prix. Warto dodać, że sam Lewis Hamilton jest producentem wykonawczym filmu. Z kolei CEO formuły 1 Stefano Domenicali potwierdził doniesienia o powstaniu filmu. Niebawem zaczniemy kręcić w Silverstone. Będzie to pierwszy film, którego nagrania będą miały miejsce podczas wyścigów. To dość inwazyjne pod względem produkcji, lecz to kolejny sposób na pokazanie, że F1 nigdy się nie zatrzymuje”. Legendarny kierowca Formuły 1 skomentował film słowami: "Mam ogromne oczekiwania co do tej do tej produkcji. Wiem, że zrobimy najlepszy film o wyścigach, jaki kiedykolwiek istniał, zarówno pod względem wizualnym, ale będziemy pracować też nad tym, by poruszyć serca wszystkich fanów - czytamy w komunikacie prasowym.