Britney Spears rozwodzi się z mężem. Pojawiły się oskarżenia o zdradę

To już koniec sielanki w małżeństwie Britney Spears. Gwiazda pop i izraelski model Sam Asghari rozstali się zaledwie po 14 miesiącach małżeństwa. Pozew rozwodowy miał już trafić do sądu, natomiast atmosfera między samymi zainteresowanymi zdecydowanie nie należy do najlepszych.