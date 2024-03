Christopher Nolan zostanie rycerzem. Otrzyma odznaczenie z rąk króla Karola III

Podczas tegorocznych Oscarów królował "Oppenheimer". Produkcja w reżyserii Christophera Nolana zdobyła 7 statuetek, w tym za najlepszy film, muzykę oryginalną, zdjęcia oraz montaż. Nagrodą zostali uhonorowani również Cillian Murphy, Robert Downey Jr. oraz sam Christopher Nolan. Obraz o J. Robercie Oppenheimerze i jego wkładzie w stworzenie bomby atomowej okazał się być przepustką Nolana na królewski dwór - jak donosi The Hollywood Reporter za The Associated Press, reżyser i jego żona zostaną odznaczeni tytułem "Rycerza" i "Damy", a w konsekwencji - będą mogli posługiwać się tytułami szlacheckimi "Sir" oraz "Dame".