CANAL+ upraszcza płatności. Wygodniej już się nie da

Serwis streamingowy CANAL+ stawia na rozwiązanie, dzięki któremu poziom bezpieczeństwa i komfortu użytkowników znacznie wzrośnie. Już teraz mogą oni usunąć numer karty i inne wrażliwe dane ze swojego konta w usłudze. Nie będą one platformie potrzebne, bo rozliczeń za jej subskrypcję można dokonać płatnościami powtarzalnymi BLIK. Co to takiego? Zupełnie nowa funkcja pozwalająca na tak wygodne i szybkie regulowanie cyklicznych opłat i zobowiązań, że wszystkie inne metody płatności odeśle do lamusa.



Oczywiście, z tak wielkim bezpieczeństwem i komfortem wiąże się wielka odpowiedzialność. Nie sztuką jest natrzaskać subskrypcji i o nich zapomnieć. Dlatego płatności powtarzalne BLIK zapewniają przejrzystość rozliczeń cyklicznych. W aplikacji bankowej macie wgląd we wszystkie aktywne płatności i sami wybieracie metodę ich autoryzacji - możecie ustawić operacje automatyczne lub takie, które trzeba każdorazowo potwierdzać. Dzięki temu zyskujecie pełną kontrolę nad swoimi wydatkami.