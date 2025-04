Dzieciaki marza o byciu streamerem, ale nie wiedzą, z czym to się wiąże. Ten serial to wyjaśnia

Bohaterowie produkcji są żywym dowodem na to, że streaming to coś znacznie więcej niż tylko granie. To pasja, praca, styl życia, a dla wielu również spełnienie marzeń. Który z graczy-zajawkowiczów nie chciałby przekuć swojego hobby w intratny biznes?



W 6-odcinkowym serialu wchodzimy za kulisy streamingu, weźmiemy go pod lupę, poznamy jego różne oblicza. Pochylimy się nad gwiazdami, takimi jak Dawid "Dzinold" Rzeźnik, Piotr "izak" Skowyrski, Natalia "Navcia" Korgol, Sebastian "Neex" Trela, Adrian "Medusa" Salamon czy Kamil "Taazy" Mataczyński. Co robi, gdy akurat nie grają? Jak wpłynęła na nich nieoczekiwana popularność? Czy sukces drastycznie zmienił ich życie, wpłynął na psychikę? Co na to wszystko rodzice i eksperci? W jaki sposób ten fenomen wpływa na rynek, media i przyszłość młodego pokolenia?