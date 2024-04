Czarne komedie: najlepsze filmy i seriale. TOP 10 mrocznych produkcji ze specyficznym humorem

Niełatwo wybrać najlepsze czarne komedie. Rzecz w tym, że ta wyjątkowa odmiana jednego z najważniejszych gatunków może poszczycić się naprawdę wieloma znakomitymi reprezentantami w kinie i telewizji. I to mimo tego, że nakręcić udany mroczny film komediowy nie jest łatwo - nie wystarczy przecież szastać na lewo i prawo krawędziowym, nastoletnim humorem, serwując żarty bezmyślnie obśmiewające dramaty i tragedie. Potrzebna jest pewna doza odwagi, ale i błyskotliwości; tak, by czemuś to wszystko służyło. Chodzi o to, by dowcipkować sobie ze zbrodni, cierpień, wojen i śmierci w sposób interesujący, nie zaś prymitywny. Operowanie ironią i groteską również nie należy do najłatwiejszych.



Spis treści: