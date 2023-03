"Detektyw Monk" wraca jako film. To był jeden z najpopularniejszych seriali kryminalnych w historii

Jak informuje Variety, serwis streamingowy Peacock zamówił produkcję filmu pt. "Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie", do którego zaangażowano gwiazdy i twórców oryginalnego serialu. Ikoniczny detektyw Adrian Monk powróci, by rozwiązać swą ostatnią, bardzo osobistą sprawę - będzie ona dotyczyć jego pasierbicy Molly, przygotowującej się właśnie do ślubu dziennikarki. Akcja będzie osadzona w czasach po pandemii COVID, czyli współcześnie. Producenci obiecują, że nowy scenariusz ma w sobie humor i serce oryginału.



Rzecz jasna, w tytułową postać ponownie wcieli się Tony Shalhoub. Poza tym powrócą też Ted Levine jako Leland Stottlemeyer, Traylor Howard jako Natalie Teeger, Jason Gray-Stanford jako Randy Disher, Melora Hardin jako Trudy Monk oraz Hector Elizondo jako dr Neven Bell. Twórca serialu, Andy Breckman, napisze nowy scenariusz - będzie też pełnił rolę producenta wykonawczego.



Film ma trwać mniej więcej półtorej godziny, a rozpoczęcie zdjęć jest planowane na początek maja 2023 roku. Co ciekawe, pierwszy koncept powrotu Monka w obrazie pełnometrażowym powstał już w 2012 roku, ale ostatecznie go porzucono. USA Network zleciło wówczas Andy'emu Breckmanowi napisanie dwóch scenariuszy: międzynarodowej, zwariowanej komedii i opowieści o Monku kandydującym na burmistrza. W pierwszym niezrealizowanym filmie Monk bierze ślub i wyjeżdża do Francji, gdzie świeżo upieczona żona próbuje go zabić. Drugi, poważniejszy skrypt, ostatecznie nie został wcielony w życie za sprawą zbyt wysokich budżetowych potrzeb.



Bohaterem kultowego serialu jest ex-policjant, Adrian Monk. Gdy jego żona Trudy zostaje zamordowana, pojawiają się u niego zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i szerokie spektrum fobii, które uniemożliwiają mu pracę w policji. Dzięki pomocy osobistej pielęgniarki/asystentki (najpierw była to Sharona, a później Natalie) dochodzi do częściowej poprawy stanu zdrowia Monka, co umożliwia mu objęcie posady konsultanta departamentu policji w San Francisco. Pomagając kapitanowi Lelandowi Stottlemayerowi w rozwiązaniu kryminalnych zagadek, nieustannie myśli o odnalezieniu mordercy żony.