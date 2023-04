Produkcja "Małe wielkie historie" oparta jest na bestsellerowej powieści Cheryl Strayed. Serial z udziałem Kathryn Hahn, aktorki znanej między innymi z serialu "Wandavision”, opowiada historię Clare, pisarki bez sukcesów, która zyskuje poważanie jako redaktorka rubryki z poradami, podczas gdy jej własne życie się rozpada. Clare poznajemy w momencie, gdy jej małżeństwo z mężem Dannym wisi na włosku, nastoletnia córka Rae ją odtrąca, a po jej obiecującej karierze pisarskiej nie zostało śladu. Kiedy stary znajomy oferuje jej zostanie felietonistką Dear Sugar, Clare uważa, że nie ma żadnych kompetencji do udzielania rad komukolwiek. Pomimo niechęci, podejmuje współpracę i szybko zaczyna wracać pamięcią do najważniejszych momentów swojego życia, od dzieciństwa, aż do teraz, odkrywając w niekiedy bolesnych wspomnieniach piękno, siłę i humor. "Małe wielkie historie" dostępne są na platformie Disney+ od 7 kwietnia.