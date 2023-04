Kultowa postać Disneya wraca po prawie 100 latach. Co obejrzeć w weekend na platformie Disney+?

Kolejna propozycja Disney+ na którą warto zwrócić uwagę, to "Przebaczenie". Pracujący jako strażnik latarni morskiej Erkin boryka się z ogromnymi długami. Skrzywdził dwie najbliższe mu osoby, brata Koray'a oraz byłą narzeczoną, Merve. Dowiedziawszy się o śmierci dziadka, z pośpiechem udaje się do jego domu opieki, gdzie zastaje go żywego. Dziadek da mu potrzebne pieniądze, ale pod jednym warunkiem: musi w ciągu tygodnia pogodzić się z Koray'em oraz Merve. Film dostępny od 14 kwietnia.