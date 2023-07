Fani Myszki Miki będą zachwyceni. Na Disney+ wbija "Cudowny świat Myszki Miki: Parowiec Silly"

"Imagine Dragons na żywo w Vegas" to kolejna propozycja, której warto się przyjrzeć, planując weekend z Disney+. To koncert grupy Imagine Dragons, czyli amerykańskiej grupy popowej, założonej w 2008 roku w Nevadzie. Band wydał dwie EP'ki zatytułowane Imagine Dragons EP[ i Hell and Silence EP w 2010 r. Obie zostały nagrane w Battle Born Studios. W roku 2011 powrócili do tego studia i nagrali kolejną EP pod tytułem It's Time. Koncert dostępny jest od 30 lipca.