Na Disney+ wbija filmowy hit z Mattem Damonem i Adamem Driverem. Co jeszcze warto obejrzeć?

Koniec czerwca zapowiada się interesująco z Disney+. Przed nami oczywiście nowości: zarówno te filmowe, jak i serialowe. Produkcją wartą zobaczenia jest film "Ostatni pojedynek" z udziałem Matta Damona oraz dwukrotnie nominowanego do tej nagrody Adama Drivera. To oczywiście nie wszystkie propozycje warte zobaczenia. Co jeszcze obejrzeć?