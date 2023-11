Już czuć święta. Na Disney + wbija film "Święta rządzą". Co jeszcze warto obejrzeć?

To urokliwa historia wigilijna pełna humoru i wzruszeń. Pracownik opieki społecznej, Eddie Garrick, przekonuje się o sile magii świąt dzięki nieoczekiwanym wydarzeniom i spotkaniu z tajemniczym mężczyzną w stroju Mikołaja, który okazuje się być kluczową postacią w zmianie jego perspektywy na Boże Narodzenie. "Święta rządzą" to produkcja, która ukazuje, jak osoba z traumami z dzieciństwa może znaleźć radość oraz wiarę w święta. Klasyczna, uniwersalna historia o odzyskiwaniu wiary w dobroć, magię świąt i zdolność do przemiany poprzez niezwykłe wydarzenia.