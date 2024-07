Choć to już standard, to zawsze bardzo cieszy mnie, jak szybko kinowe produkcje trafiają do telewizji. „Królestwo planety małp” miało przecież swoją premierę zaledwie na początku maja. Najnowszy film z tej serii jest samodzielną produkcją, której fabuła rozgrywa się wiele lat po śmierci Cezara i pamięć o nim niemalże uleciała. Pewnego dnia jeden z małpich wodzów postanawia jednak skorzystać z jego dziedzictwa, aby zawładnąć resztą plemion. Kto go powstrzyma?



Premiera "Królestwa planety małp" już 2.08 na Disney+.