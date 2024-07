Najlepsze filmy i seriale o starożytnym Rzymie. Topka dla rozczarowanych „Those About to Die”

Wbrew temu, co może sugerować tytuł, nie przenosimy się do czasów najazdu barbarzyńców z V w. n.e., a do II w. n.e.. Fabuła kręci się wokół Kommodusa, który po zleceniu zabicia swojego ojca, filozofa Marka Aureliusza, przejmuje władzę nad imperium. Film pokazuje przede wszystkim początek rozkładu państwa, jego struktury władzy oraz elit. Genialna obsada i ambitne zamierzenia filmu Anthony’ego Manna sprawiają, iż jest to jedna z tych produkcji, do których warto wrócić po latach.



Gdzie obejrzeć "Upadek Cesarstwa Rzymskiego"?