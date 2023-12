Świąteczne hity wchodzą z hukiem na Disney+. Co obejrzeć w weekend?

"Święta w stylu Isabel Preysler" to pierwsza, przedświąteczna nowość, którą można oglądać od 5 grudnia na Disney+. Na platformie pojawił się pierwszy sezon serialu. Isabel Preysler, dziennikarka i prezenterka telewizyjna otwiera drzwi widzom do jej domu, by pokazać, w jaki sposób celebruje niesamowity czas Bożego Narodzenia. Z pomocą swojego personelu gwiazda dopilnowuje nawet najdrobniejszego szczegółu, ale też dzieli się ze swoimi dziećmi radością świątecznych chwil czy nostalgią za przeszłymi latami.