Mocne nowości wpadają na Disney+. Co obejrzeć w ten weekend?

Pierwszą propozycją, po którą polecamy sięgnąć to "Gra o wszystko". Od 22 marca dostępny jest 8 odcinek 2 sezonu. Szybko przypomnijmy fabułę serialu. Cha Moosik prowadzi małe kasyno, ale ucieka na Filipiny przez kontrolą Urzędu Skarbowego. Tam przejmuje pełnoprawne kasyno, zdobywając wpływy wśród filipińskich polityków oraz biznesmenów. Jednak zostaje wrobiony w śmierć Min Seokjuna, a jego tropem podąża Oh Seunghoon z koreańskiej policji. Wielkie pieniądze kuszą do zdrady. Kto na samym końcu zasiądzie na tronie?