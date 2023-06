Dorota Wellman straciła pracę. Program okazał się klapą

Warto dodać, że teleturniej "Kto to wie" sprawdzał wiedzę Polaków z zakresu życia codziennego. Teleturniej składał się z czterech rund, po których odpadał jeden z uczestników. Tuż przed debiutem show, wiele osób porównywało go do kultowego programu "Familiada". Sama zainteresowana, Dorota Wellman nie kryła radości, że będzie mogła sprawdzić się w nowej roli. Jest to awans dla takiej osoby jak ja. (...) Czegoś nowego musiałam się nauczyć, bardzo mnie to cieszy, ale lubię nowe zadania. Całe życie trzeba się uczyć i robić nowe rzeczy. Wreszcie mogę poznać widzów, kim są i jacy są - mówiła dziennikarka.