W „Errorze” wszystko znajduje się na swoim miejscu i działa, jak należy. Intryga angażuje, trzyma w napięciu i sprawia, że chcemy poznać całość tej historii. Sama fabuła - narracja, dramaturgia, dialogi - to tekst jakościowy; czuć, że jego autorem jest solidny specjalista. Społeczne komentarze, skryte głębiej warstwy opowieści i „zabawa” autentycznymi obawami cywilizacyjnymi (jak ta, że kasa, zła wola i technologiczne umiejętności mogą wystarczyć, by cyfrowo „wyłączyć” cały kraj) są do „Erroru” zaimplementowane z głową. Główny bohater jest interesujący i da się go lubić. Realizacja - jak to zwykle w superprodukcjach Audioteki - imponuje. Maciej Musiał, Borys Szyc, Piotr Adamczyk czy Leszek Lichota robią, jak zawsze, znakomitą robotę, ale nie sposób nie docenić również całej reszty: tła (dźwięki ulicy, gwar) czy oryginalnej muzyki stworzonej przez Piotra Czubina. Świetna robota.



Cztery z dziesięciu odcinków są już dostępne dla użytkowników Audioteka Klub, a kolejne części będą pojawiały się co środę. Jeśli chcecie przekonać się, że faktycznie warto - przesłuchajcie darmowy rozdział. Zrozumiecie, o czym piszę.