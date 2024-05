Eurowizja 2024: kto wygrał wielki finał? Wyniki 68. Konkursu Piosenki Eurowizji

Do walki o kryształowy mikrofon stanęły zwycięskie państwa z dwóch półfinałów, a także państwa wielkiej piątki, czyli Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania i Włochy. W tym roku w finale nie zobaczyliśmy niestety Luny, reprezentantki Polski z piosenką "The Tower", która odpadła z Eurowizji w 1. półfinale. "Mimo że nie udało mi się dostać do finału, jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam podzielić się z Wami moim światem i zbudować te dwie wieże na tej niesamowitej scenie" - napisała na Instagramie.