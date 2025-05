Eurowizja 2025 była dla mnie najsmutniejszym doświadczeniem od mojego ostatniego urlopu

Że te wideo-wstępy są kwiatkami do kożucha jest jasne od dawna. A jednak wydaje się, że właśnie w ten sposób Eurowizja się odkrywa, pokazuje, iż choć osiąga finansowe i zasięgowe sukcesy, to w gruncie rzeczy poniosła porażkę. Kolejne kraje dołączające do eurowizyjnej rodziny w mniejszym lub większym stopniu powinny wnosić do konkursu coś swojego, jakiś smak, kolor, zapach. A tymczasem nie wnoszą. Kolorowe ptaki to raczej wyjątki, zwykle uczestnicy operują na stereotypach o sobie samych, na puszczeniu oczka, że jak Hiszpania, to architektura i ruiny, a jak Włochy to „Dawid”, co najwyżej Fontanna di Trevi.