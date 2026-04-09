Filip Gurłacz kradnie drugi plan w Podlasiu. Świetna rola

Choć obsadę "Podlasia" tworzą przede wszystkim doświadczone nazwiska, nie brakuje w filmie takich, które mimo pewnej popularności, jeszcze czekają na swoją szansę i właściwy rozgłos w branży. Jednym z nich jest Filip Gurłacz.

Adam Kudyba
"Podlasie" wzięło szturmem rankingi popularności Netfliksa. Ciężko się specjalnie temu dziwić - to polska, komediowa produkcja z gwiazdorską obsadą rozgrywająca się w wiejskich klimatach. To również kontynuacja "Nic na siłę", które gdy trafiło do oferty platformy, również stało się hitem i - jak widzimy - doczekało się nowej odsłony.

Filip Gurłacz to zdolny aktor. W Podlasiu robi, co może

W "Podlasiu" wracamy do wsi Bodźki, gdzie właśnie ma się odbyć wesele Haliny Madej (Anna Seniuk) i Jana (Artur Barciś). Uroczystość zostaje jednak przerwana, a z czasem okazuje się, że za tę sytuację odpowiadają problemy finansowe, w które kobieta popadła i nie powiedziała o tym nikomu. Gdy wieść o tarapatach seniorki się rozchodzi, mieszkańcy postanawiają wymyślić zaskakującą intrygę, by pomóc Halinie.

Oprócz Seniuk i Barcisia w obsadzie znalazło się sporo znanych twarzy. W "Podlasiu" wystąpili również m.in. Cezary Żak, Joanna Trzepiecińska, Piotr Pręgowski, Paweł Koślik, Piotr Rogucki, będący w poprzedniej części na pierwszym planie Anna Szymańczyk i Mateusz Janicki, czy Filip Gurłacz, ponownie wcielający się w rolę Wojtka Kurzaka.

To właśnie ostatnie z wymienionych nazwisk wzbudziło u mnie dość pozytywne uczucia, co nie było oczywiste, zważywszy na niski poziom fabuły zarówno tego, jak i poprzedniego filmu. Wojtek, bohater grany przez Gurłacza, jest kimś na kształt lokalnego influencera i aspirującego muzyka, artysty. Pomimo możliwych pokus nie jest to archetyp błazna, a w "Podlasiu" Wojtek dostaje dość dużo ekranowego czasu, zwłaszcza ze względu na wątek swojego zauroczenia Ewą (Trzepiecińska). Gurłacz świetnie uosabia młodzieńczy urok swojej postaci, czasami pojawiającą się i mającą swoje negatywne skutki lekkomyślność, ale również szczerą, bijącą z niego dobroć.

Aktor nie jest żółtodziobem w branży i ma na koncie niemało tytułów. Debiutował na wielkim ekranie u Jana Komasy w "Mieście 44" jako Rogal, mogliśmy go też oglądać u Wajdy w "Powidokach" czy u Pieprzycy w "Ikarze. Legendzie Mietka Kosza". Nieobce mu jest kino wojenne - oprócz wspomnianego filmu Komasy zagrał też w "Czerwonych makach", "Orlętach. Grodno '39", czy "Orzeł: Ostatni patrol". Ma również doświadczenie w serialach - w jego dorobku znajdziemy m.in. "Watahę", "Ludzi i bogów" czy "Stulecie Winnych".

Moje osobiste wspomnienie w związku z Filipem Gurłaczem wiąże się jednak z zupełnie innymi okolicznościami. Jako osoba oglądająca od początku program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", nie mogłem nie zwrócić uwagi, że Gurłacz miał swój "epizod" w tym show i to całkiem niezły - zajął bowiem 2. miejsce, ustępując w 13. edycji jedynie Czadomanowi. Aktor popisał się wówczas znakomitym warsztatem oraz talentem wokalnym, wcielając się m.in. w Emilię Sanecką, Justina Biebera, Agnieszkę Chylińską, Mroza, Renatę Przemyk czy Charlesa Aznavoura. Jedyne zwycięstwo zaliczył jako Eminem, zaś w finałowym odcinku wystąpił jako Sting.

Choć w "Podlasiu" Filip Gurłacz nie ma może szans, by pokazać pełnię swoich aktorskich możliwości, i tak swoją grą pracuje na miano światełka w tunelu, zdolniachy, który wcale nie musi ustępować starszym i bardziej doświadczonym kolegom. Dobrze było go znów zobaczyć w akcji i mam nadzieję, że doczeka się dużej roli na miarę swojego talentu.

"Podlasie" jest dostępne do obejrzenia na Netfliksie. Możecie również przeczytać naszą recenzję filmu oraz o tym, gdzie go kręcono.

09.04.2026 13:02
Najnowsze
12:46
Franz Kafka wreszcie w streamingu. Biografię pisarza obejrzysz bez dodatkowych opłat
Aktualizacja: 2026-04-09T12:46:02+02:00
10:51
Najbardziej wyczekiwany film 2026 roku? Nie zgadniesz
Aktualizacja: 2026-04-09T10:51:07+02:00
10:20
Nowy odcinek Daredevil: Odrodzenie pozamiatał. Jest najlepszy w historii
Aktualizacja: 2026-04-09T10:20:50+02:00
9:39
Tom Holland ocenił Odyseję Nolana. Dołożył do pieca
Aktualizacja: 2026-04-09T09:39:31+02:00
8:53
Disney chce, by kolejny Avatar był krótszy i tańszy. Ja też
Aktualizacja: 2026-04-09T08:53:36+02:00
19:19
Tak się robi cliffhangery. Widzowie nie mogą przestać gadać o nowym thrillerze
Aktualizacja: 2026-04-08T19:19:00+02:00
18:36
Finałowy sezon The Boys już się rozpoczął na Prime Video. Kiedy kolejne odcinki?
Aktualizacja: 2026-04-08T18:36:00+02:00
18:09
Widzowie wybaczają błędy thrillerowi Netfliksa. Ja nie umiem
Aktualizacja: 2026-04-08T18:09:43+02:00
18:00
Środa nowym piątkiem. Nowe odcinki aż 5 nowych seriali
Aktualizacja: 2026-04-08T18:00:20+02:00
16:38
Serial fantasy nie zostanie anulowany. Dostaniemy wszystkie zaplanowane sezony
Aktualizacja: 2026-04-08T16:38:11+02:00
14:40
Tak dobre finały nie zdarzają się często. Najbardziej ludzki serial kończy się bezbłędnie
Aktualizacja: 2026-04-08T14:40:20+02:00
14:28
Maciej Musiał kupił Dekalog jak chad. Dlaczego to takie ważne?
Aktualizacja: 2026-04-08T14:28:50+02:00
13:42
Kochasz piłkę nożną? Konkurs CANAL+ może spełnić twoje marzenia
Aktualizacja: 2026-04-08T13:42:36+02:00
11:43
The Boys wrócili na Prime Video, żeby zrobić rozpierduchę. Recenzja 5. sezonu
Aktualizacja: 2026-04-08T11:43:48+02:00
10:57
Andziaks u Wojewódzkiego wypadła spoko. Tylko prowadzący tragiczny
Aktualizacja: 2026-04-08T10:57:25+02:00
10:14
Główna bohaterka Nic na siłę wraca w Podlasiu. Na krótko, ale z gracją
Aktualizacja: 2026-04-08T10:14:44+02:00
9:32
X-Meni mają reanimować Marvela. Ten pomysł może się udać
Aktualizacja: 2026-04-08T09:32:36+02:00
8:59
Uczestnicy Mam talent twierdzą, że zostali ośmieszeni. Zmienili im występ?
Aktualizacja: 2026-04-08T08:59:21+02:00
20:45
Dłużej już było. Nadchodzi najkrótsza część genialnej trylogii science fiction
Aktualizacja: 2026-04-07T20:45:00+02:00
20:32
Kim jest Andziaks? Popularna influencerka na kanapie Wojewódzkiego
Aktualizacja: 2026-04-07T20:32:42+02:00
