"Flash" w kinach. Czy warto czekać na scenę po napisach?

Niestety, scena nie należy do najciekawszych, choć może być w pewnym sensie znacząca. Może bowiem sugerować przyszłość pewnej postaci w nowym rozdziale filmowych opowieści DC (faza "Bogowie i potwory"), za który odpowiadają panowie Gunn i Safran. To subtelne potwierdzenie, czy jedna ze znanych i lubianych postaci wraz z odgrywającym ją aktorem utrzymają się w tej formie pod kierownictwem wyżej wymienionych.



Bohaterami sceny po napisach są Flash oraz grany przez Jasona Momoę Aquaman. Herosi w cywilu wychodzą z jednego z barów i dyskutują o tym, w jaki sposób alkohol działa na ich organizmy. Niewzruszony i trzymający pion Barry opowiada pijanemu, zataczającemu się Arthurowi o swojej ostatniej przygodzie - opisuje mu między innymi różne wcielenia znanych im superherosów. W końcu przechodzi do pewnego interesującego wniosku, który wysnuł podróżując po multiwersum: otóż pomimo tego, że Batman i wiele innych osób znacząco różni się od siebie w zależności od linii czasowej, to Aquaman w każdym z odwiedzonych przez Flasha wymiarów wyglądał identycznie. Tymczasem pijany Curry przewraca się i wpada do kałuży. Zapytany, czy nie wolałby spać u Barry'ego na kanapie, odpiera, że teraz to ta kałuża jest jego domem. Następnie wręcza Flashowi pierścień, by ten kupił więcej piwa.



To może, ale nie musi sugerować, że Gunn i Safran postanowili dłużej zatrzymać Momoę i kontynuować opowieść o tej inkarnacji postaci. Z drugiej strony, może to być po prostu zapowiedź debiutującego w grudniu obrazu pt. "Aquaman i Zaginione królestwo", czyli ostatniego już filmu z dawnego DCEU. Spora szansa, że produkcja lub scena po jej napisach rozwieje wątpliwości dotyczące przyszłości Momoy i jego Aquamana w kinowym uniwersum.