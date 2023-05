Sceny po napisach to zła moda. Dla mnie i dla mojego pęcherza

Sceny po napisach nie są czymś nowym. Krótki research pozwala ustalić, że wyrosły z tradycji bisów - dodatkowych występów scenicznych, których domaga się widownia w teatrach czy na koncertach. W filmach zagościły już w 1966 roku wraz z premierą "The Silencers". W kolejnych latach pojawiały się mniej lub bardziej regularnie w różnorakich produkcjach. Aż w końcu w XXI wieku Marvel uczynił z nich swój znak rozpoznawczy. Nie ma w poprzednim zdaniu ani krzty oskarżeń o to, co się teraz wyprawia. W MCU od samego początku zabieg ten ma bowiem sens.



MCU to pierwsze uniwersum w historii kina budowane na tak szeroką skalę. Sceny po napisach sprawdzają się w nim jako zapowiedzi nadchodzących atrakcji, podtrzymują zainteresowanie jedną wielką metanarracją, ale mogą też ograniczać się do żartu. Niemniej, gdy ludzie powoli wychodzą, a my znajdujemy się w tej garstce na nie oczekujących, czujemy się jak w kręgu wtajemniczonych - wiemy, coś czego inni nie wiedza. Spoglądamy wtedy na siebie porozumiewawczo i odwzajemniamy skierowany w naszą stronę uśmiech. To jest dostępne dla wszystkich, a jednak elitarne. Wynosimy z seansu coś więcej niż inni, dlatego te krótkie wkręty bywają (a przynajmniej bywały) obiektami głębszej analizy niż same produkcje.