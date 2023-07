Florence Pugh dostaje cięgi za prześwitującą sukienkę. Ma to gdzieś i robi swoje

Wiedziałam, że kiedy założę tę niesamowitą suknię Valentino, nie będzie możliwe, aby nie pojawiły się komentarze na ten temat. Czy to negatywne, czy pozytywne, wszyscy wiedzieliśmy, co robimy. Byłam podekscytowana, że miałam ją na sobie, nawet w najmniejszym stopniu nie odczuwałam zdenerwowania. Ani przed pokazem, ani w trakcie, ani nawet teraz. Ciekawie było obserwować, jak łatwo jest mężczyznom całkowicie zniszczyć kobiece ciało, publicznie, z dumą, aby wszyscy mogli to zobaczyć [...] To nie pierwszy i na pewno nie ostatni raz, kiedy kobieta usłyszy od tłumu nieznajomych, co jest nie tak z jej ciałem. Niepokojące jest to, jak wulgarni potrafią być niektórzy mężczyźni - pisała aktorka na Instagramie.