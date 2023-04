Gdzie obejrzeć "Masz ci los!"? Komedia twórców "Planety singli" jest dostępna w VOD

Gdy do pewnej rodziny uśmiecha się szczęście w postaci wygranej w totka, wydawałoby się, że nic, tylko się cieszyć. Okoliczności są jednak dużo bardziej skomplikowane - aby zdobyć los, trzeba wyciągnąć go z marynarki dziadka. A, żeby to zrobić, trzeba wyciągnąć marynarkę razem z dziadkiem, który leży kilka metrów pod ziemią. I o tym właśnie opowiada komedia "Masz ci los!", która jest już dostępna w VOD.