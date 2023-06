Gdzie obejrzeć "Szpital New Amsterdam"? 4 sezony są dostępne w kilku serwisach

"Szpital New Amsterdam" to jeden z najchętniej oglądanych seriali medycznych. Mimo że twórcy mieli jeszcze mnóstwo pomysłów na to, jak mogłyby potoczyć się losy bohaterów, produkcja została zakończona wraz z 5. sezonem, którego ostatni odcinek zadebiutował na początku tego roku. Do swoich ulubionych bohaterów można jednak zawsze wrócić, bo wszystkie sezony serialu dostępne są na kilku platformach VOD.