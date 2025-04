Ten kryminał sprawił, że mam ochotę usunąć Netfliksa. Nie tego się spodziewałam

Chociaż Camilla Läckberg jest cenioną autorką kryminałów, to jej nowa historia niestety nie sprawdziła się na ekranie. Moim zdaniem głównymi winowajcami są wcześniej opisane problemy, czyli słaba gra aktorska i fatalna dynamika. No i to niestety przykre, bo z renomą szwedzkiej pisarki mogło powstać coś, co naprawdę przypadłoby do gustu zarówno fanom autorki, jak i kryminałów noir w ogóle. A tu taka klapa.