Netflix kasuje seriale jak popadnie, ale te tytuły dostaną kolejne sezony. Możecie spać spokojnie

Podobnie jak fani "Ginny & Georgii" powody do radości mają widzowie "Virgin River". Już od dawna było wiadomo, że serial doczeka się 5. sezonu, bo Netflix zamówił go wraz z 4. odsłoną serialu jeszcze w 2021 roku. Jeszcze nie wiadomo, kiedy zadebiutuje na platformie, ale należy się go spodziewać w okolicach nadchodzącej jesieni. A co potem? Jak podaje Variety, nie będzie to nasze ostatnie spotkanie z uroczą pielęgniarką, która poznaje trudy życia na wsi.