Hanna Lis uderza w Daukszewicza i staje w obronie Jaconia: "Dziaderska mentalność"

Sprawa odbiła się szerokim echem, natomiast w najnowszym wpisie Piotr Jacoń upublicznił rozmowę z Krzysztofem Dauszkewiczem, jaką odbył po incydencie w TVN 24. Jacoń zdradził też, że dostaje wiele hejterskich komentarzy od internautów, iż to właśnie on przyczynił się do odejścia Daukszewicza z programu.