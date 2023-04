Popularność memicznych filmów może wynikać z tego, iż generatywna sztuczna inteligencja często używana jest do łączenia ze sobą sprzecznej estetyki, do tworzenia obrazów, które mocno zapadają w pamięć. W przypadku tych filmów jest to też niejako parodia modowego świata. No i oczywiście kontrowersyjne, przerysowane, ale też futurystyczne kreacje, czasem na wybiegach przypominające te, które prezentowane są w przeróbce z bohaterami "Gwiezdnych wojen". Zresztą trzeba przyznać, że "Gwiezdne wojny" wypadają przezabawnie w tym zestawieniu i zdecydowanie są Balenciagą. Zresztą hiszpański dom mody już nie raz stawiał na kontrowersyjne, szokujące, przeskalowane kreacje na wybiegu, dlatego tak bardzo pasują one do stylu bohaterów filmów fantasy.