Myślałem, że coś jest ze mną nie tak - a potem cały świat rzucił się na Hogwarts Legacy. Czy to tylko nostalgia?

To wspaniałe, że swoich zachwytów nad "Hogwarts Legacy" nie muszę tłumaczyć wyłącznie nostalgią. Jasne, to przede wszystkim ona sprawiła, że gra od Avalanche Software stała się prawdopodobnie najbardziej wyczekiwaną przeze mnie premierą 2023 roku, a przesunięcie daty debiutu zdenerwowało mnie znacznie bardziej, niż powinno. Na szczęście okazało się, że "Dziedzictwo Hogwartu" to - niezależnie od swojego kulturowego znaczenia - po prostu naprawdę fajna, udana gra. Jasne, ma swoje bugi i wady (przede wszystkim - dość płaskich bohaterów i brak możliwości wyboru bardziej niejednoznacznych moralnie dróg), ale to drobiazg. Gameplay jest wciągający i niebywale przyjemny, zwykłe bieganie za znajdźkami - niezwykle zajmujące (nie pamiętam, kiedy ostatnio tak długo ignorowałem opcję szybkiej podróży), oprawa audiowizualna - olśniewająca.



Produkcja zapewnia dokładnie to, co cenią i czego oczekiwali fani RPG-owych piaskownic i miłośnicy książek oraz filmów o magicznym chłopcu z błyskawicą na czole: immersję. Twórcy dosłownie wrzucają nas w ten świat, pozwalają wcielić się w innego (z braku lepszego określenia) Wybrańca, poznawać rzadzące magiczną wersją rzeczywistości zasady i zwiedzić Hogwart w sposób najbardziej bezpośredni z możliwych. Dzieciaki, które wychowywały się na prozie J.K. Rowling - w tym wyżej podpisany - potrafiły czerpać mnóstwo radości z mizernych nawet jak na ówczesne standardy gierek od EA, w międzyczasie wyobrażać sobie, jak wspaniale byłoby zagrać w produkcję, która dałaby lepsze złudzenie przemierzania Wizarding Worldu. Gry z otwartym, pełnym tajemnic światem i olbrzymim Hogwartem, w którym nietrudno się zgubić. Który czerpie z filmów i książek, pozwala zwiedzić znane miejsca i poczuć prawdziwą magię tego uniwersum. I oto nadeszła.