Warto dodać, że po powstaniu ruchu #MeeToo, który pojawił się po oskarżeniach wobec Weinsteina, krąg kobiet mających okropne doświadczenia z filmowcem, powiększał się. Niektóre z ich opowieści są naprawę wstrząsające. Norweska aktorka Natassia Malthe, opowiadała, że Weinstein miał ją zgwałcić wiele lat temu tuż po rozdaniu brytyjskich nagród filmowych BAFTA w Londynie. Producent przyszedł do niej w nocy do hotelowego pokoju i zmusił ją do uprawiania seksu. Nie było na to mojej zgody. Nawet nie skorzystał z prezerwatywy. Zamknęłam oczy i po prostu chciałam, żeby to się skończyło. Byłam jak martwy człowiek. Leżałam i czułam tylko wstręt - opowiadała.