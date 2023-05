Kinowy hit od DC to zaledwie wierzchołek góry lodowej świetnych nowości na HBO Max

Poza tym do biblioteki HBO Max wpadł zupełnie nowy serial: "Spy/Master" (19 maja zadebiutowały pierwsze dwa epizody, kolejne będą pojawiać się co piątek). Akcja sześcioodcinkowego serialu rozgrywa się w czasie zimnej wojny i obejmuje tydzień z życia fikcyjnego bohatera Victora Godeanu, prawej ręki i bliskiego doradcy rumuńskiego dyktatora Nicolae Ceaușescu. Godeanu to również tajny agent KGB, który musi uciec z Rumunii, zanim zostanie zdemaskowany. Ma tylko jedną szansę, by pod pretekstem dyplomatycznej podróży do Niemiec wyjechać z kraju i udać się dalej, aż do Stanów Zjednoczonych. Musi wymknąć się KGB i szpiegom z własnego kraju - zdemaskowanie narazi jego bliskich na śmiertelne niebezpieczeństwo.