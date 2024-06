Stephen King wybrał najstraszniejszą scenę w historii horroru

I tak na przykład w filmach Romero, opartych na praktycznych efektach, pozbawionych gwiazd, całość może wydawać się bardziej przekonująca. Większość obsady w „Nocy żywych trupów" to ludzie, którzy pełnili inne funkcje przy filmie lub mieszkali w okolicy. Nie widzimy tam znanych aktorów, którzy przypominają nam, że oglądamy sztukę Hollywood; że widzimy jednie wykonawcę, nie zaś prawdziwą postać. Oglądając kogoś nieznanego, możemy głębiej zanurzyć się w tej postaci, łatwiej zaakceptować ją jako prawdziwą. Dodajmy do tego czerń i biel, która w tym przypadku potęguje poczucie mrocznego upadku, beznadziei - i mamy esencję tego, o co Kingowi chodzi.



Dlatego też to właśnie jeden z momentów z „Nocy żywych trupów” jest najstraszniejszą sekwencją, jaką King kiedykolwiek widział. Jest to początek filmu, kiedy rodzeństwo Barbara (Judith O’Dea) i Johnny (Russell Streiner) udają się na cmentarz, by odwiedzić tam grób matki. Barbara jest przerażona tym miejscem i nie chce tam przebywać, a brat wciąż jej dokucza, w końcu rzucając słynne „Idą po ciebie, Barbaro!”. Tymczasem na dalszym planie do bohaterów stopniowo zbliża się starszy mężczyzna w garniturze. „Spójrz, to jeden z nich!” - szydzi Johnny. Gdy Barbara przechodzi obok mężczyzny, ten atakuje.



„Ghul”, jak go nazywają w filmie, zabija Johnny’ego, a Barbara ucieka. Dociera do samochodu, wsiada, zamyka się, ale nie może odpalić auta - klucze znajdują się w kieszeni brata. Brakuje jej zatem tylko jednego drobiazgu, który umożliwiłby ucieczkę - jednak bez niego samochód staje się trumną na kółkach. Ten zombie nie jest ociężałym idiotą - podnosi kamień, rozbija szybę. Zdesperowana bohaterka luzuje hamulec; samochód zjeżdża ze wzgórza i uderza w drzewo. Stamtąd próbuje umknąć do starego wiejskiego domu, który widzi w oddali.



Czytaj więcej o Kingu w Spider's Web: