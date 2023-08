Czy jest coś bardziej przerażającego niż lalka z horroru? 5 filmów równie strasznych, co "M3GAN"

Jest w lalkach i marionetkach coś przerażającego. Twórcy horrorów regularnie na tym żerują, obdarowując mniej lub bardziej niewinnie wyglądające zabawki morderczymi zdolnościami. Co więcej, w przeciwieństwie do "M3GAN" bardzo często nie ogranicza ich kategoria wiekowa PG-13. Co to oznacza? Krwawą jazdę bez trzymanki.



