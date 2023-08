Nie żyje 21-letnia influencerka. Pasierbica piosenkarza utonęła

Niestety, plany influencerki przerwał tragiczny wypadek. Maria razem z przyjaciółmi bawiła się na plaży Cerritan, położonej w zamieszkiwanej przez influencerkę miejscowości Mazatlan. Do tragicznego wydarzenia doszło w miniony poniedziałek. Influencerka nad ranem miała wejść do wody w towarzystwie dwóch kolegów. W pewnym momencie jeden z nich zaczął się topić, lecz na szczęście udało się go uratować. Niestety, po kilku godzinach fale wyrzuciły na brzeg ciało 21-letniej Marii, która miała obecność alkoholu we krwi.