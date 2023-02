Joanna Kulig na Berlinale 2023 zadała szyku w stylizacji wartej fortunę. Kreacja od Chanel nie wszystkim przypadła do gustu

Joanna Kulig podczas 73. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie promowała nowy film, komedię "She Came To Me", Rebeccy Miller. Jak opisują twórcy, "She Came To Me" to międzypokoleniowa komedia romantyczna, rozgrywająca się w Nowym Jorku, natomiast na ekranie widzowie zobaczą trzy przeplatające się historie miłosne. Joanna Kulig na Berlinale promowała najnowszy film, w towarzystwie takich gwiazd jak m.in. Anne Hathaway oraz Petera Dinklage'a.