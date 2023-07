Jonas Brothers zawitają do Polski. Disneyowskie trio zagra koncert w Krakowie

Zespół Jonas Brothers, czyli Nick, Joe oraz Kevin Jonas to, obok Miley Cyrus, Demi Lovato czy Seleny Gomez, gwiazdy wypromowane przez Disney Channel. Grupa powstała w 2005 roku, a popularność zyskała za sprawą filmu "Camp Rock" z 2008 roku oraz "Camp Rock 2: The Final Jam" z 2010 roku. Bożyszcza nastolatek we wczesnych latach dwutysięcznych mają na swoim koncie 6 albumów, a najnowszy krążek - "The Album" - wydany został w 2023 roku. Teraz fani i fanki Jonas Brothers będą mogli usłyszeć wyjątkowe kawałki na żywo, bo już w przyszłym roku kultowe trio zawita do Polski w ramach trasy THE TOUR.