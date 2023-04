Nie żyje Judy Farrell, gwiazda kultowego serialu M.A.S.H.

Urodziła się 11 maja 1938 roku w Quapaw w stanie Oklahoma. Grała od 1969 roku, kiedy to wystąpiła w dwóch odcinkach „Judd, for the Defense” i jednym odcinku „Get Smart”. Kontynuowała pracę w telewizji, pojawiając się tu i tam przez następną dekadę, zanim zdobyła swoją najbardziej rozpoznawalną rolę pielęgniarki Able w 1976 roku. Po rozwodzie z Farrellem w 1983 roku, aktorka poślubia Joego Bratchera, z którym miała dwójkę dzieci: Michaela i Erin.