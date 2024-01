Przyśpieszony nowy "Jurassic World" budzi nadzieje. Ten człowiek może naprawić franczyzę

Wiemy natomiast, że - fanfary - skrypt napisze oryginalny scenarzysta pierwszego „Jurassic Park”, czyli David Koepp. Koepp napisał zarówno tę najbardziej kultową odsłonę, jak i jej sequel: „Zaginiony świat”, czyli adaptacje przełomowych powieści Michaela Crichtona. Twórca pracował również przy scenariuszach do filmów takich jak pierwsze „Mission: Impossible”, „Azyl” Davida Finchera”, „Spider-Man” Sama Raimiego czy nowe „KIMI”. Niestety, ma też na koncie trochę wtop czy krytykowanych fabuł (ostatnie „Indiana Jonesy”, „Mumia”). Można jednak mieć nadzieję, że jurajskie uniwersum czuje jak mało kto.



Jeśli nowy projekt dojdzie do skutku, będzie to już siódma odsłona cyklu, nie licząc animowanego spin-offu Netfliksa, czyli „Jurassic World: Obóz Kredowy”. Ostatni film z serii, wspomniane „Dominion” z 2022 roku, odniósł finansowy sukces, przynosząc ponad 1 mld dol. dochodu. Co więcej, „Jurassic World” z 2015 utrzymuje się na 8. miejscu najbardziej dochodowych filmów w historii kina. Nic dziwnego, że studio nie planuje zarżnąć takiej kury.



