Film Steczkowskiej i Dody podbija TikToka. A jeszcze kilka lat temu darły ze sobą koty

Jeżeli ja wyszłam z takim pomysłem, to ja też chcę pokazać moim fanom, że wyciągam rękę do Edyty Górniak i Justyny Steczkowskiej: to są takie głośne nazwiska i swoiste symbole, z którymi zdarzało mi się popadać w konflikt, że potrafię to zrobić, że potrafię się pogodzić, że są ważniejsze cele, ważniejsze idee - mówiła Rabczewska w rozmowie z "Super Expressem".