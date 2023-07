TikTok zamiast wizyty w kościele. Najka i Tomasz Samołyk opowiadają o nowych metodach ewangelizacji

Oni wierzą, co oburzy tłum i dlatego tak mało mówią o tym, co jest potrzebne nam wszystkim. Ja znam księży, którzy pięknie głoszą Ewangelię - wszystko zależy od tego, do którego kościoła się pójdzie. Gorzej z tymi księżmi, którzy działają w mediach - oni zagubili swój cel, dążą inną drogą. Pokazują Boga w wymyślony przez siebie sposób, mówią to, co ludzie chcą usłyszeć, a nie to, co potrzebują usłyszeć.