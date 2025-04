W końcu zabrałam się za lekturę długo odkładanej książki i mogę tylko żałować, że nie znalazłam czasu, aby przeczytać ją wcześniej. Czy historia o twórcy strony w darknecie, za pośrednictwem której można było nabyć każdy rodzaj narkotyku oraz broń wydaje się dobrą opcją na Wielkanoc? Cóż, co kto woli. Ale w jednym mogę was zapewnić: "Król darknetu. Polowanie na genialnego cyberprzestępcę" wciągnie was tak bardzo, że zapomnicie o dokładce sałatki jarzynowej, która czeka na was na talerzu.