Do dziś pół internetu dyskutuje o tym, czy na tych dryfujących drzwiach Kate Winslet rzeczywiście nie mogła znaleźć miejsca dla Jacka. Jak widać nie mogła. To trochę tak jak z tą górą lodową - za każdym razem, gdy oglądam „Titanica”, to myślę sobie: „a może tym razem nie uderzą”. W każdym razie, Jack Dawson to zdecydowanie jedna z najważniejszych (choć niekoniecznie najlepszych) ról w karierze DiCaprio. Aktor miał już wówczas znakomitą opinię w branży jako genialne „złote dziecko”, ale grywał w większości w niszowych produkcjach. „Titanic” z kolei zrobił z niego megagwiazdę. Niemalże natychmiastowo sprawił, że znał go każdy, kto choć trochę interesował się kinem.



