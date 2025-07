Jeremy Renner szykuje się do 2. sezonu Hawkeye’a. Wypadek go nie złamał

Ładowanie...

Jeremy Renner jest de facto Avengersem od samego początku filmowej przygody tytułowej drużyny. Wystąpił w oryginalnym filmie z 2012 roku, "Czasie Ultrona", "Wojnie bohaterów", a także w ostatnim, kończącym epokę "Końcu gry". Po tym filmie jego kariera jako Clinta Bartona się nie skończyła - wystąpił również jako główna postać serialu "Hawkeye". U boku Rennera wystąpili wówczas Hailee Steinfeld, Tony Dalton, Alaqua Cox, Linda Cardellini, Florence Pugh, Vincent D'Onofrio czy polski aktor, Piotr Adamczyk.

REKLAMA

Hawkeye znów założy łuk? Jeremy Renner jest na tak

W 2023 roku aktor padł ofiarą nieszczęśliwego wypadku, który niemalże kosztował go życie. Był wówczas w krytycznym stanie i doznał wielu złamań. Od jakiegoś czasu Renner zdaje się jednak być w coraz lepszej kondycji. Całkiem niedawno świat obiegła informacja, że Marvel zaproponował aktorowi powrót do drugiego sezonu, przy czym miał on dostać pensję niższą o połowę.

Wydaje się jednak, że napięcia pomiędzy Rennerem a władzami Marvela ustały, ponieważ aktor głośno wyraził chęć powrotu do roli Hawkeye'a. W wywiadzie dla Empire aktor stwierdził:

Zawsze się cieszę, że jestem w tym świecie [MCU]. Uwielbiam ich wszystkich, uwielbiam tę postać. Jestem pewien, że skończymy [serial "Hawkeye"] na drugim sezonie i zrobimy inne rzeczy. I cieszę się, że mogę to zrobić. Moje ciało przygotowuje się na coś takiego. Nie wiem, czy ktoś chce mnie zobaczyć w rajstopach, ale moje ciało będzie w nich dobrze wyglądać.

Jeremy Renner - kadr z serialu "Hawkeye"

Renner, co oczywiste, został również w takim wypadku zapytany o swoją fizyczną sprawność, tym bardziej, że kreacja Hawkeye'a zawsze jej wymagała. Aktor i pod tym względem jest zdecydowanym optymistą:

Jestem w ponad 150% taki, jaki byłem przed incydentem. To, że zdrowie i dobre samopoczucie są tak ważną częścią mojego życia, pomogło mi wrócić do formy. Nawet gdy się starzeję, czuję się silniejszy, niż byłem. Mam pewne problemy ze ścięgnami, ograniczenia elastyczności i mobilności, ale spędziłem dużo czasu nad tym, by stać się lepszym i silniejszym. Nie zrobiłbym tego, gdybym nie został zmiażdżony.

REKLAMA

Więcej najnowszych informacji o produkcjach Marvela przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 30.07.2025 10:48

Ładowanie...